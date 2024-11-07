اليوم.. إطلاق مبادرتي "أطلس المدن المصرية" و"اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية"

كتب- محمد نصار:

تطلق الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مبادرتي "أطلس المدن المصرية" و"اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية" ضمن فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 ".

كما تشارك الدكتورة منال عوض، اليوم، في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الرابع من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، واستعراض جهود الدولة المصرية في مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.



ويتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية المشاركة في جلسة خاصة لمحافظة سوهاج بعنوان "السكن الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ - مسارات لبناء مجتمعات حضرية قادرة على الصمود والاستجابة للمناخ".

وتشارك الوزيرة في جلسة خاصة لمحافظة الدقهلية تحت عنوان "إدارة المخلفات كمورد للازدهار الاقتصادي وتحسين البيئة"، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان "الكل يبدأ محليًا".



كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات الرابع الثالث من المنتدى الحضري العالمي عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء والوفود المشاركة في المنتدى لبحث أطر التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية في مواجهة التغير المناخي.