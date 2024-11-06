الحكومة توافق على إقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة فى مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبى تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالى مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات، باعتبارها من مشروعات النفع العام.



جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.



