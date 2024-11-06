الأوقاف تفتح باب التقدم لتأشيرات الحج.. الشروط ورابط التقديم

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لتأشيرات الحج العادية "غير الإشرافية"، وعددها "خمسون" تأشيرة لهذا العام (1446هـ / 2025م).

وأضافت "الأوقاف"، في بيانها الصادر يوم الأربعاء، أن ضوابط التقدم للحج جاءت على النحو التالي:

* أن يكون المتقدم من العاملين في الأوقاف المثبتين على درجة مالية بها أو في أي من الجهات التابعة لها، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

* أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه بالكامل، علمًا بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتحمل الحاج المبلغ الكامل الذي تحدده وزارة التضامن الاجتماعي.

* في حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد التأشيرات المحددة، سيتم إجراء قرعة علنية بينهم.

* إذا رغب المتقدم في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو كليهما أو أحد الأبناء، عليه ذكر ذلك في الخانة المخصصة في استمارة البيانات المرفقة، مع العلم أن الأولوية ستكون للعاملين أولًا، ثم لأفراد أسر من يفوزون بالقرعة من العاملين حسب ترتيب درجة القرابة.

وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 20/11/2024م، وذلك عبر الرابط التالي وفقًا للنموذج المرفق.. اضغط هنا