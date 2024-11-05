أمين مساعد "البحوث الإسلامية" يجري جولة تفقدية بـ 3 محافظات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، جولة بمناطق الوعظ في إطار خطة المجمع لمتابعة العمل بالمناطق، حيث شملت الجولة زيارة منطقة وعظ المنوفية والمشاركة في ندوة توعوية تثقيفية في رحاب جامعة المنوفية حول تفعيل مبادرة «بداية»، كما شملت تفقد منطقة وعظ بني سويف للوقوف على سير العمل في المحافظة ومتابعة الخطة الميدانية للوعاظ بها.

وأكد خلال جولته على ضرورة العمل على تكثيف الجهود التوعوية في المرحلة المقبلة لزيادة الوعي المجتمعي، من خلال التواصل الفعال مع جميع المواطنين، خاصةً الشباب، من خلال الانتشار في مدن وقرى المحافظة؛ حيث اطلع على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة؛ مشيرا إلى ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون بين منطقة الوعظ والمؤسسات والهيئات المختلفة في المحافظة، مثل: الأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور في مختلف مواقعهم.

وألقى الهواري، ندوة تثقيفية بجامعة بني سويف بعنوان: "أثر استخدام السوشيال ميديا على الفرد والمجتمع"؛ حيث تناولت الندوة تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الأفراد والمجتمعات، مع التركيز على الجوانب الإيجابية والتحذير من الجوانب السلبية لهذه الوسائل، وبيان كيفية استخدامها بشكل سليم يتماشى مع القيم والأخلاق. مناقشا الطرق المثلى لتوظيف السوشيال ميديا في نشر الوعي والتوعية بالقضايا الدينية والاجتماعية، كما شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والحضور، الذين عبروا عن اهتمامهم بمثل هذه الموضوعات التي تمس حياتهم اليومية وتؤثر في سلوكهم وتفاعلهم الاجتماعي.

وزار الهواري، إحدى مدارس محافظة بني سويف، وسلط الضوء على أهمية العلم وخطورة السوشيال ميديا في تضييع الوقت مع عدم إغفال ايجابيتها، مركزًا على دور المؤسسات التعليمية في تربية جيل المستقبل، وتعزيز مبادئ التسامح والاحترام المتبادل في المجتمع.

كما شارك اليوم في ندوة تثقيفية بجامعة المنصورة والتي عقدت بعنوان: «المواطنة..قراءة دينية وتطبيقات مجتمعية».