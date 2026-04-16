إعلان

وزير الصحة يطلق برنامج "صحة القلب في أفريقيا"

كتب : أحمد جمعة

02:59 م 16/04/2026

خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برنامج "صحة القلب في أفريقيا" بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، في خطوة استراتيجية تعزز التكامل بين الكشف المبكر والعلاج لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوي المزمن.

وأكد الوزير أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في منهجية الرعاية الصحية المتكاملة التي تتبناها الدولة، ويأتي كتعزيز لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وشدد عبدالغفار على أن أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم تعد العوامل الأكثر خطورة على صحة الكلى، مؤكداً أن البرنامج يستهدف محاصرة هذه العوامل من جذورها للحيلولة دون الوصول إلى مراحل متأخرة من المرض.

وأوضح أن البرنامج يركز على محورين رئيسيين: تدريب الكوادر الطبية (أطباء وتمريض وعاملين صحيين) وفق أحدث البروتوكولات العالمية، وتوفير أدوات الكشف المبكر المتقدمة، خاصة من خلال مفهوم “الفحص المزدوج” (Screening Double) الذي يجمع بين فحص الكرياتينين في الدم (الذي توفره الوزارة) وفحص الألبيومين في البول (الذي تدعمه أسترازينيكا).

واستعرض الوزير نجاح المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة، حيث تم فحص 21 مليون مواطن منذ سبتمبر 2021 عبر 3600 وحدة رعاية أساسية، مع مستهدف سنوي يصل إلى 3.9 مليون فحص، يتضاعف خلال الحملات القومية مثل “100 يوم صحة”، كما أشار إلى فوز مصر بجائزة الأمم المتحدة (UN Task Force) لعامي 2024 و2025 تقديراً لريادتها في الكشف عن الأمراض غير السارية.

وأكد أن المرحلة الأولى من البرنامج تنطلق من داخل المستشفيات لربط الكشف المبكر بالعلاج الفوري في مكان واحد، مع إطلاق حملات توعوية مكثفة لتغيير الأنماط الحياتية غير الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار 100 يوم صحة وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

