أحد محكمي "دولة التلاوة".. اعتماد ماهر الفرماوي قارئًا بالإذاعة والتلفزيون

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:12 م 16/04/2026

قررت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين، اعتماد الدكتور ماهر الفرماوي عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، قارئًا باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد اجتيازه جميع الاختبارات المؤهلة لذلك.

وأذاعت شبكة القرآن الكريم، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تلاوة قرآنية لما تيسر من سورة البقرة للقارئ الدكتور ماهر الفرماوي.

وكان الدكتور ماهر عبد النبي الفرماوي، فاز بالمركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 29 والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2023، بعد أن حصل على 98 درجة.

ويعد الدكتور ماهر الفرماوي أحد المحكمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف سنويًا، وشارك مؤخرًا في تقييم المشاركين في برنامج "دولة التلاوة" في مراحله الأولى، ويشارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية.

ويقدم الدكتور ماهر الفرماوي برنامج "مع التلاوة" الذي يذاع يوميًا من الأحد إلى الثلاثاء في تمام الثالثة عصرًا على شاشة قناة الناس.

وافتتح الدكتور ماهر الفرماوي، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، التي عقدت في الثالث من سبتمبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

جامعة الأزهر دولة التلاوة

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
مصراوى TV

كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
علاقات

"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

