أول بيان لجامعة الأزهر بشأن اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين

كتب : أحمد عبدالمنعم

03:06 م 16/04/2026

جامعة الأزهر

أصدرت جامعة الأزهر، بيانًا بشأن واقعة اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين أمس، بعد ساعات من ولادتها على يد سيدة مختطفة.

وبدأت الواقعة بعد ساعات قليلة من ولادة الطفلة، حيث تم تسليمها إلى والدتها عقب التأكد من استقرار حالتها الصحية، وبحسب رواية مصادر بالمستشفى وأقوال الأم، كانت الأخيرة في حالة إرهاق شديد بعد الولادة، ما دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة كانت تتواجد معها داخل الغرفة، وعرضت عليها المساعدة في حمل الطفلة.

وتقدمت جامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا وعمداء ومنتسبين وجميع مستشفياتها بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية ورجال الأمن على الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة الطفلة المختطفة من أمها بمستشفى الحسين الجامعي.

ودعت جامعة الأزهر، المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاطمئنان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمة باختطاف طفلة من مستشفى الحسين الجامعى، وإعادة الرضيعة إلى أسرتها.

