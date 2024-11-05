ارتفاع حرارة واستمرار الأمطار.. توقعات طقس الساعات المقبلة

تقرير أممي: ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يهدد أكثر من 2 مليار شخص

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم على أغلب المناطق نتيجة تراجع تأثيرات المنخفض الجوي الذي بدأ مساء الجمعة الماضية.

وأضافت غانم أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى من المحافظات الداخلية لتقتصر على المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، وتقل تماما مع نهاية الأسبوع.

وتابعت: يوجد ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتصل على القاهرة الكبرى لـ 26 و27 درجة، و27 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون خريفية معتدلة خلال فترة النهار، مائلة للبرودة ليلا ، بينما تكون أكثر برودة في الساعات المتأخرة والأولى من الصباح الباكر.