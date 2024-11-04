أمطار في القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات الحالية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة أن درجة الحرارة على القاهرة تصل لـ23 درجة، والسواحل الشمالية تصل لـ 20 درجة.

ورصدت عدسة مصراوي، سقوط أمطار خفيفة الآن على بعض مناطق القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء.