"قومي الطفولة" يطلق حملة "بأمان" لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

كتب- أحمد جمعة:

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة يونيسف، حملة "بأمان" لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال وحمايتهم من مخاطر سوء استخدام الإنترنت.

جاء ذلك خلال فعالية "ماراثونت"، التي نظمت بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة أكثر من 100 طفل.

وأوضح المجلس، في بيان السبت، أن الماراثون، الذي شارك فيه الأطفال وأولياء الأمور، يهدف إلى رفع الوعي بفوائد ومخاطر العالم الرقمي وتعزيز السلوكيات الآمنة عبر الإنترنت.

وتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي تعرف المشاركين بمخاطر الإنترنت وسبل تجنبها، مع التركيز على حماية المعلومات الشخصية، منع التنمر الإلكتروني، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول.

إطلاق حملة "بأمان" لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إطلاق الحملة يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، ومع فعاليات "16 يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، التي ينظمها المجلس بداية من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2024.

وأشارت "السنباطي"، إلى أن أحدث الإحصائيات أظهرت وجود أكثر من 82 مليون مستخدم للإنترنت في مصر مع بداية عام 2024، بمعدل انتشار بلغ 72.2%، كما سجلت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 45 مليون مستخدم في يناير 2024.

وأضافت أن الدراسات كشفت عن أن 15% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا يعانون من أعراض إدمان الإنترنت، بينما ترتفع النسبة إلى 28% بين الأطفال من 12 إلى 15 عامًا، مشيرة إلى أن نحو 20% من طلاب المدارس يستخدمون الإنترنت والألعاب الإلكترونية لأكثر من 6 ساعات يوميًا.

وأضافت "السنباطي"، أن الإنترنت يحمل العديد من الإيجابيات، لكنه يشكل أيضًا مخاطر جسيمة على الأطفال، مما يستدعي اهتمامًا كبيرًا بحمايتهم من أي تهديدات عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، ينفذ المجلس برنامجًا لحماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت، يهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال وتزويدهم بآليات الحماية اللازمة.

وأكدت رئيسة المجلس، أن حملة "بأمان" تعد محورًا أساسيًا ضمن مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" لتعزيز الحماية الاجتماعية، وفي إطار المبادرات التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت "السنباطي"، أن الحملة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت من خلال أنشطة توعوية وتثقيفية متنوعة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأسر حول طرق الوقاية من المخاطر الرقمية.

كما تدعو الحملة أولياء الأمور إلى تعزيز التواصل مع أبنائهم وتشجيعهم على ممارسة أنشطة بدنية وهوايات غير رقمية لتحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والحقيقية.

وفي هذا الإطار، وجهت "السنباطي"، الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة يونيسف على جهودهما لدعم الحملة، كما شكرت وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ومركز شباب الجزيرة على تنظيم الماراثون.

من جانبها، أشارت المهندسة رحاب يحيى، نائب المدير الإقليمي لمشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة بوزارة الاتصالات، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية لتعزيز الإنترنت الآمن للأطفال، ضمن مبادرة "المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت"، التي تسعى إلى تمكين الأطفال من استخدام الإنترنت بأمان وبطريقة مسؤولة.

أما خضر كمال، نائب ممثل يونيسف في مصر، فقد أكد أن الإنترنت يمثل فرصة كبيرة للتعلم والنمو، لكنه يستدعي تزويد الأطفال بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من التفاعل الآمن مع البيئة الرقمية، مضيفًا أن هذه الحملة خطوة مهمة نحو خلق بيئة رقمية آمنة للأطفال.

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