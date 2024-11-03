هل نرى الله يوم القيامة؟.. عالم أزهري يُجيب

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، الحديث المروي في صحيح البخاري عن رؤية الله يوم القيامة يحمل معاني عميقة ومهمة للمؤمنين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تمارون في القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب؟".

خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، أوضح الدكتور جبر خلال برنامج "اعرف نبيك" أن هذا الحديث يحمل في طياته معانٍ عميقة تؤكد إيمان المؤمن برؤية ربه يوم القيامة، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التشبيه بالقمر والشمس لتوضيح مدى وضوح هذه الرؤية.

فكما لا يختلف أحد على رؤية القمر في ليلة البدر، ولا يشك أحد في رؤية الشمس في يوم مشمس، فإن رؤية الله يوم القيامة ستكون واضحة جلية للمؤمنين. وأكد الدكتور جبر أن هذا التشبيه لا يعني تشبيه الله بخلقه، بل هو توضيح لكيفية إدراك العقل البشري لهذه الرؤية العظيمة.

وشدد الدكتور جبر على أن هناك فرقاً كبيراً بين رؤية المؤمن والكافر لله يوم القيامة، فالمؤمن سيرى ربه بوضوح وسيشعر بسعادة غامرة، بينما سيكون الكافر محجوباً عن رؤية الله بسبب كفره وعصيانه.

وأشار الدكتور جبر إلى أن هذا الحديث يمثل دليلاً قاطعاً على أهمية الإيمان بالله ورؤيته، وهو من أسمى مراتب الإيمان.