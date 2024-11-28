وزير الإسكان: استكمال تنفيذ مستشفى جديد بطاقة 175 سريرا بمدينة قنا الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروع "مستشفى جديد" بقدرة استيعابية 175 سريرا، ومتوسط نسبة تنفيذ متقدمة، ومركز شباب، ومحطة مياه شرب بمشتملاتها، لخدمة أهالي مدينة قنا الجديدة، بهدف زيادة المشروعات الخدمية بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بمنظومة المباني الخدمية بعددٍ من المدن الجديدة، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، سرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع وفق البرنامج الزمني لتسليمه للجهة المختصة بالتشغيل، مع ضرورة استخدام أفضل الخامات لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة، بشكل يليق بأهمية المشروع والمستهدف منه، ليكون إضافة للمنظومة الصحية.

المستشفى الجديد يجري تنفيذه بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكنى الأول

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن المستشفى الجديد يجري تنفيذه بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكنى الأول، والمشروع به: مبنى مكون من ٦ أدوار، يحتوي على غرف عمليات وغسيل كلوى وحضانات وغرف إقامة للمرضى ومبانٍ خدمية منها: غرف الكهرباء والطلمبات والنفايات وخزان ارضي ومسجد وسور وبوابات، مشيراً إلى أن المساحة المقام عليها المشروع ٦ أفدنة، وبلغت نسبة التنفيذ ٩١٪.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ مركز شباب بمساحة ١٥ فدانا بمركز خدمات المدينة، والمشروع به مبني متعدد الأغراض، وحمام سباحة غطس، وحمام سباحة للأطفال ومدرجات لحمام السباحة، وملعب كرة قدم وملاعب تنس ومدرجات، ومسجد وغرف للأمن والكافيتريا، والملابس وغرف الكهرباء، وتبلغ المساحة المقام عليها المشروع : ١٥ فدانا، بنسبة تنفيذ ٩٠٪.

ونوه رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، عن أنه جارٍ تنفيذ وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى لمحطة معالجة قنا الجديدة بطاقة ٢٣,٠ ألف م٣/ يومً بالحي السكني الثاني، وحديقة الريحانة بالحي السكني الأول بمساحة ٣,٥ فدان.

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