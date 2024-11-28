وزير السياحة يبحث مع محافظ روتاري مصر تعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار شريف أديب، محافظ روتاري مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في قطاع السياحة والآثار.

تفاصيل لقاء وزير السياحة محافظ روتاري

وفي بداية اللقاء، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، رحب الوزير بالمستشار شريف أديب والوفد المرافق له، مثمّناً على الجهود التي يبذلها روتاري مصر لدعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء، بحث فرص التعاون المستقبلي بين الوزارة ومنظمة الروتاري لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ببعض المواقع السياحية والأثرية خاصة تلك الخاصة ببعض النقاط الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ولا سيما وأن الروتاري لديه لجنة متخصصة لمسار العائلة المقدسة.

وتم أيضاً استعراض أهم الفعاليات المستقبلية التي سوف ينظمها روتاري مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها الدورة الثانية عشر لمؤتمر روتاري مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل حيث تم توجيه الدعوة للسيد الوزير لحضور هذا المؤتمر.

وتم التطرق للزيارة المرتقبة لرئيسة منظمة الروتاري الدولية التي ستقوم بها إلى مصر.

حضر الاجتماع عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس عبد الحميد العوا المحافظ السابق لروتاري مصر، وإيناس أحمد العماوي، نائب محافظ روتاري مصر، والمهندس حسام فرحات، المحافظ القادم روتاري مصر، ونيفين بدر الدين، المحافظ بعد القادم لروتاري مصر.

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