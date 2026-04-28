أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن يسود اليوم الثلاثاء أجواء حارة على أغلب الأنحاء نهارا أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإنه من المقرر أن تنشط الرياح على مناطق من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء التي قد تكون كثيفة أحيانا.