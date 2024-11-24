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حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين

04:01 م الأحد 24 نوفمبر 2024

حزب حماة الوطن

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القاهرة- أ ش أ:

رحب حزب حماة الوطن بما أعلنته محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة بشأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.

وأكد الحزب - في بيان اليوم الأحد - أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خطوة لاحتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن القرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.

هذا المحتوى من

Asha
حزب حماة الوطن قوائم الإرهاب محكمة الجنايات
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