صور- وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان الصومعة الإماراتية في طنطا

كتب - محمد سامي

استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولتهما التفقدية اليوم بزيارة الصومعة الإماراتية بمدينة طنطا، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة العمليات التخزينية التي تُعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها صوامع تخزين الحبوب التي تسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار توافر السلع الأساسية على مستوى المحافظة.

وبحسب بيان، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن الصومعة، التي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع وتتميز بتقنيات متطورة.

تضم الصومعة 12 خلية لتخزين القمح بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى 3 خلايا صرف بسعة 200 طن/ساعة.

كما تحتوي على مبنى إداري متكامل، وغرفة تحكم متطورة لإدارة العمليات، ونُقرة لاستقبال القمح، وكاتينة لسحب القمح بقدرة 200 طن/ساعة، إلى جانب ميزان بسكول وغرفة ملحقة به.

أشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الاستراتيجي للصومعة الإماراتية، التي تعزز الطاقة التخزينية للقمح في محافظة الغربية، مما يسهم في تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وأكد المحافظ أن تطوير البنية التحتية للصوامع وتوسيع قدراتها يعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الصوامع الحديثة، مثل الصومعة الإماراتية، تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الحبوب وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول. وأضاف أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق على المدى البعيد.

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