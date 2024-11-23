حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بتحسين مناخ الاستثمار.. وتوصيل الغاز الطبيعي لـ15 مليون وحدة سكنية

كتب-محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من طقس غدًا الأحد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ارتفاع الأمواج وأجواء باردة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيريًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مجلس الوزراء: توصيل الغاز الطبيعي لـ 15 مليون وحدة سكنية حتى ديسمبر 2024

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

آخر موعد للتقديم على الحج 2025.. السياحة والجمعيات الأهلية

كشفت وزارة السياحة والآثار عن آخر موعد للتقديم على برامج الحج السياحي 1446هـ- 2025م، وذلك بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 2025.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الصحة يوجه بمراجعة عقد شركة الأمن بمستشفى بلبيس

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يوجه بتحسين مناخ الاستثمار والحد من الأعباء المالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

للتفاصيل.. اضغط هنا



