"الحياء كله خير".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "الحياء كله خير" بجميع المساجد.

الهدف من الخطبة

وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى أهمية التحلي بخلق الحياء وأنه باب التقوى ومفتاح حب الناس.

وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الثالث من محاور وزارة الأوقاف وهو بناء الإنسان.

جدير بالذكر أن الجمعة المقبلة توافق 30 نوفمبر 2024م ، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ.

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