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غدًا.. قصور الثقافة تطلق مجموعة جديدة لورشة "لغة الإشارة"

08:06 م السبت 02 نوفمبر 2024

لغة الإشارة

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كتب- محمد شاكر:
تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، غدا الأحد، فعاليات المستوى الأول من الورشة التدريبية "لغة الإشارة" التي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بمقر الإدارة بمصر الجديدة، لعدد من العاملين بإقليمي القناة، وشرق الدلتا الثقافيين، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

تقام الورشة لمدة ثلاثة أيام وتتضمن عددا من المحاضرات حول مفهوم لغة الإشارة، مع التعريف بأساسيات تلك اللغة، وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، بجانب بعض التدريبات العملية، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.

وتأتي الورشة استكمالا لسلسلة الورش التدريبية التي قدمتها هيئة قصور الثقافة خلال شهر أكتوبر الماضي لعدد من العاملين بإقليمي القاهرة الكبرى، وغرب ووسط الدلتا الثقافيين، لتعزيز التواصل بين مقدمي الخدمة الثقافية وذوي القدرات الخاصة من الرواد، ودمجهم في المجتمع على نحو جيد.

لغة الإشارة قصور الثقافة محمد ناصف
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