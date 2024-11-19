وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب والتعاون لخدمة المواطن

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، علي أحمد علي، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، حرصه على التواصل مع نواب الشعب من مجلسي النواب والشيوخ للتعاون معًا في كافة الملفات التي تخص الجماهير والخدمات المُقدمة لهم، مُشيدًا بدور نواب الشعب في التواصل والتعاون مع الحكومة فيما يخص التشريعات وتفعيل سُبل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

من جانبه، أشاد النائب البرلماني بجهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضا:

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو