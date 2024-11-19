محافظ الجيزة: متابعة دورية لمشروعات "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح

كتب- محمد أبو بكر:

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن مشروعات (حياة كريمة) تشهد متابعة دورية خاصة مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لإيصالها للمناطق المحرومة بمركزي الصف وأطفيح.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء لعدد من مشروعات البنية التحتية بمركز الصف؛ لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والجدول الزمني لدخولهم الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وتفقد النجار أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة يقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 22 ألف م3، وستقوم المحطة بخدمة قرى الإخصاص، وكفر طرخان، وغمازة الكبرى ومنطقة نجوع العرب.

كما تفقد مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة أبو عريضة والتي وصلت لنسبة تنفيذ 97%، موجهًا بسرعة البدء في الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، مع الالتزام بجدول الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

وتفقد أيضًا مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودي، والتي تقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 15 ألف م3 وتخدم قرى عرب العيايدة، والجزيرة الشقراء، والمنشئ، واسكر، والودي والديسمي.

واطلع المحافظ - خلال تفقده مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودي - على رسم توضيحي لمراحل تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن مشروعات معالجة الصرف الصحي بقرية الودي وعزبة أبو عريضة تساهم في إدخال خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بـ11 قرية محرومة.

كما اطلع على النسب النهائية لمشروعات "حياة كريمة" بقرى الصف و أطفيح بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشباب والرياضة ومرفق الإسعاف؛ لإزالة أية معوقات تواجه الأعمال بكافة المشروعات المتبقية.

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