جمال شعبان: أزمات القلب لا تميز بين الرياضيين وغيرهم

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب الأسبق، أن أزمات القلب لا تميز بين الرياضيين وغير الرياضيين، مشيرًا إلى أن جميع الأشخاص معرضون للإصابة بها دون أي مقدمات، مما يستدعي ضرورة القيام بالفحص الدوري.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على فضائية "صدى البلد"، أشار شعبان إلى أن واقعة لاعب كفر الشيخ تشبه ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت، الذي سقط في الملعب وتعرض لأزمة قلبية أثناء اللعب.

ولفت استشاري القلب، إلى أن ضغوط الحياة والعوامل الوراثية قد تلعب دورًا أساسيًا في حدوث أزمات القلب، مضيفًا أن النمط الغذائي غير السليم يمكن أن يتسبب أيضًا في مشكلات صحية للقلب، مشددًا على أن ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول تشكل مخاطر حقيقية على صحة القلب.

اقرأ أيضًا

أول تعليق من ياسمين الخطيب بعد إنهاء قناة النهار التعاقد معها بالتراضي

غدا.. "إسكان النواب" تفتح ملف قانون الإيجار القديم



