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أمطار وشبورة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

07:36 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة أنه من أهم الظواهر الجوية الشبورة المائية والتي تتواجد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الطقس درجات الحرارة
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