وزير الثقافة يلتقي محافظ جنوب سيناء لبحث إقامة مشروعات وفعاليات

كتب- محمد شاكر:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

ناقش اللقاء سبل وآليات التعاون المشترك وتكثيف الفعاليات الثقافية والإبداعية في كل مدن جنوب سيناء التي تخدم أبناء المحافظة وتسهم في إثراء الوعي المجتمعي لدى شباب وأهالي جنوب سيناء.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، مقدمًا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهوده في دعم الثقافة، مؤكدًا حرصه على تعزيز سبل التعاون مع المحافظة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة.

تفاصيل المبادرات والمشروعات الثقافية بجنوب سيناء

أشار "هنو" إلى سعي الوزارة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الثقافية والفنية بنطاق محافظة جنوب سيناء ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز قيم المواطنة

من جهته، رحب محافظ جنوب سيناء بوزير الثقافة، متمنيًا له التوفيق في مهمته، مؤكدًا أن وزارة الثقافة لها دور مهم في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة، وتطوير الفكر، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتعزيز قيم المواطنة، ومواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز التماسك المجتمعي.



كما أكد تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأنشطة الثقافية من أجل حركة ثقافية مثمرة تدفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وشدد الدكتور خالد مبارك، على التنسيق والتعاون لتعزيز العمل الثقافي ودعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل التجمعات البدوية والوديان، وتشجيع المبادرات الثقافية التي تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، قادر على الإبداع والمشاركة الإيجابية في كل المجالات.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء هدية تذكارية للوزير، عبارة عن مجسم مصغر لدير سانت كاترين باعتباره أحد المزارات التراثية الدينية والثقافية الهامة، وكتاب عن الحياة البحرية بالمدينة.

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