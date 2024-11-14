انطلاق جلسة المجلس الأعلى للإعلام حول ملف حقوق الإنسان

كتب- عمرو صالح:

انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة المشتركة حول ملف حقوق الإنسان، التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

ومن المقرر أن تخرج الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان في مصر، في وسائل الإعلام المختلفة.

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