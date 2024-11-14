وزير السياحة والآثار يستعرض حجم التبادل السياحي بين مصر والهند

كتب- محمد أبو بكر:

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7) بمدينة فلورنس بإيطاليا، وذلك تلبية لدعوة من الجانب الإيطالي.

استهل الوزير زيارته بلقاء رسمي مع سوريش جوبي، وزير الدولة للسياحة بالهند، بحضور السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

العلاقات الثنائية بين مصر والهند

أكد الوزير شريف فتحي، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند وتطورها في مجالات متعددة، لا سيما في السياحة.

واستعرض حجم التبادل السياحي بين البلدين وما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع غير مسبوق في الأنماط والمنتجات السياحية، مشيرًا إلى التوجه لتطوير هذه الأنماط على نحو يتيح للسائحين تجربة غنية تعكس تنوع مصر السياحي والطبيعي.

كما دعا الشعب الهندي لزيارة المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف عالمي مخصص للحضارة المصرية، لما يتمتع به من تجربة ثقافية متميزة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، خاصةً في مجالات السياحة الاستشفائية والعلاجية، وسياحة البواخر البحرية، إذ تعتزم الهند تسيير بواخر بحرية برحلات طويلة تمر بمصر، مع تنظيم برامج سياحية لزيارة معالم مصر التاريخية.

واتفق الطرفان على تنظيم اجتماعات بين القطاع الخاص في كلا البلدين لبحث سبل التعاون.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إمكانية عقد ورش عمل مهنية بين منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر من الهند ونظرائهم في مصر، لتعريفهم بما توفره مصر من مقومات سياحية متنوعة، وتبادل الأفكار لجذب المزيد من السياح الهنود إلى مصر.

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