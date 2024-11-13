إصلاح خط مياه ورفع المخلفات.. الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين (صور)

محافظ القاهرة ورئيسة قومي الطفولة يشهدان عددًا من الأنشطة بالأسمرات

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وذلك فى إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبلهم.

الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين

وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، بالتنسيق مع إدارة النظافة بحى الهرم برفع 280 طن من المخلفات الكائنة بقطعة أرض متروكة بشارع عامر المتفرع من نبيل طه بمنطقة الطالبية فيصل إلى جانب فرد كميات من الرمال وتمهيدها وتجهيزها كساحة لانتظار السيارات للمواطنين، ورفع تجمعات القمامة من شارع الإمام الغزالى المتفرع من اللبينى.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بإصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصة بشارع الجمعية الزراعية بقرية برطس وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية لقرى القيراطيين والأبعدية وسقيل.

شفط تجمعات المياه وإجراء الصيانات اللازمة بأبوالنمرس

وقام مركز ومدينة أبو النمرس، بالاستجابة للشكاوى الواردة الخاصة بوجود تجمعات للمياه بنفق المشاة بشارع المدرسة بمنيل شيحة الأمر الذي يمثل خطورة على سلامة المواطنين، حيث تم شفط تجمعات المياه وإجراء الصيانات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حي الهرم، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بطريق كعبيش من سقوط كابل كهربائي رئيسي من أعلي كوبري الوصلة بالطريق الدائري لما يمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ورفع الكابل وإزالة أسباب الشكوى حفاظًا على سلامة المواطنين مع المراجعة الدورية لجميع أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية بالقطاع.

واستجابت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، لشكوى المواطنين بشارع الحرمين الواقع بنهاية شارع فيصل برفع جميع الإشغالات والتعديات للمحال والباعة الجائلين والسيارات المتهالكة.

اقرأ أيضًا:

تعرضت لوعكة منذ أسبوعين.. أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها

بتكلفة 14 مليار.. 10 مستشفيات جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

رشدوا استهلاك مياه الشرب.. رسالة مهمة من "الإسكان" للمواطنين

للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)

أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل