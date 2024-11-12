طلب إحاطة بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد

كتب- نشأت علي:



تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والآثار، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد لتفادي سلبيات الموسم الماضى.



وبحسب بيان، قالت سحر طلعت مصطفي في طلب الإحاطة: شهدت الأيام الأخيرة، انتشار إعلانات سماسرة الحج عن برامج وأسعار الموسم الجديد، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لجمع أكبر عدد من الراغبين في الحج والحصول منهم على مقدمات من الأموال.



وأضافت: يأتي ذلك في ظل إعلان الوزارة عن ضوابط الحج في الموسم الجديد، بينما تم السماح لشركات السياحة بتلقي طلبات الراغبين في أداء الحج السياحي.



وأشارت إلى أن ما حدث العام الماضي، كان السبب الرئيسي ورائه، هو كثرة عدد السماسرة الذين استغلوا رغبة العديد من المواطنين في أداء فريضة الحج، وقاموا بتسهيل عملية سفرهم للسعودية بتأشيرات زيارة للمملكة وذلك بالتحايل علي القانون، الأمر الذي تسبب في أزمة الموسم الماضي.



ونوهت النائبة في طلب الإحاطة لمحاولات البعض حاليا، استغلال أي ثغرات في منظومة الحج للتحايل على القانون، مثل استغلال نظام الترانزيت الذي فعلته المملكة العربية السعودية، وأضافت: "لذلك أتمنى من الحكومة توضيح استعدادها وتحركاتها بشأن تفادي سلبيات الموسم السابق في منظومة الحج".

