أمين "الصحة النفسية" تحذر من مخاطر القمار على الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة منى عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، إنه من المهم الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، فلا صحة بدون صحة نفسية، وهو الأمر الذي تعمل عليه وزارة الصحة حالياً.

جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بقصر عابدين.

وحذرت عبدالمقصود من مخاطر القمار على الأطفال والمراهقين، قائلة: "القمار مع الشباب الصغير على الإنترنت موجود وبيزيد، ولازم نتوجه بسرعة نحو الوقاية من هذه المخاطر".

وأشارت إلى التعاون مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والمؤسسات الدينية والمراكز المجتمعية لتنفيذ عدد من التدريبات الفعالة.

ولفتت إلى تدريب 20 ألف طالب على الصحة النفسية، كما شارك 103 آلاف شاب وفتاة في التوعية ضد الإدمان.