إعلان

25 صورة- انهيار مفيدة شيحة في جنازة والدتها بالتجمع الخامس

04:00 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (4)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (5)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (6)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (7)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (8)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (9)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (2)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (11)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (12)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (3)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (10)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (15)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (13)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (16)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (18)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (19)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (14)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (21)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (20)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (22)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (24)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (17)
  • عرض 24 صورة
    جنازة والدة مفيدة شيحة (23)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصوير- هاني رجب:

شيعت منذ قليل، وعقب صلاة العصر، جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة، التي توفيت أمس.

والتقطت عدسة مصراوي، الإعلامية مفيدة شيحة، التي بدت عليها علامات الحزن والانهيار جراء الوفاة.

وتعيش مفيدة حالة من الحزن الشديد بسبب فقدان والدتها.

وفي صباح اليوم، كتبت دعاء فاروق على حسابها الشخصي على فيسبوك: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

وبالأمس، توفيت والدة مفيدة شيحة قد جاءت بشكل مفاجئ، وتلقت تعازي حارة من جمهورها وعدد من زملائها الإعلاميين والعديد من الشخصيات في الوسط الفني، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.

مفيدة شيحة جنازة والدة مفيدة شيحة التجمع الخامس وفاة والدة مفيدة شيحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد زيادة الإيجارات القديمة.. كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"
أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24