25 صورة- انهيار مفيدة شيحة في جنازة والدتها بالتجمع الخامس

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تصوير- هاني رجب:

شيعت منذ قليل، وعقب صلاة العصر، جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة، التي توفيت أمس.

والتقطت عدسة مصراوي، الإعلامية مفيدة شيحة، التي بدت عليها علامات الحزن والانهيار جراء الوفاة.

وتعيش مفيدة حالة من الحزن الشديد بسبب فقدان والدتها.

وفي صباح اليوم، كتبت دعاء فاروق على حسابها الشخصي على فيسبوك: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

وبالأمس، توفيت والدة مفيدة شيحة قد جاءت بشكل مفاجئ، وتلقت تعازي حارة من جمهورها وعدد من زملائها الإعلاميين والعديد من الشخصيات في الوسط الفني، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.