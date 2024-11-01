حالة عدم استقرار الأحول الجوية.. استمرار الأمطار الغزيرة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 2 نوفمبر 2024 والأحوال الجوية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا السبت يشهد أمطارا غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ووفق الأرصاد، تشهد حالة الطقس غدا أيضًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من "الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد".

وتتأثر حالة الطقس غدا السبت أيضًا بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مدينتي حلايب وشلاتين، ومناطق من "الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء".

وتشهد حالة الطقس غدًا أيضًا، أمطار خفيفة، على مناطق من "القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف".