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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفرالشيخ

11:41 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يتلو القرآن، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض"، ويلقي الخطبة الشيخ حاتم البري إمام المسجد.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة، الأول من نوفمبر، هو "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

مسجد العارف بالله مدينة دسوق العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض الشيخ حاتم البري صلاة الجمعة خطبة الجمعة وزارة الأوقاف
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