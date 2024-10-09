وزير المالية: إعفاء المسجلين الجدد من المستحقات الضريبية لفترات سابقة

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن منظومة المقاصة المركزية ستسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، مما سيوفر السيولة النقدية للشركاء.

وأوضح أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وذلك لتخفيف الأعباء عن الممولين.

وتابع: ستشجع الحكومة غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة معهم دون النظر للماضي.

وأكمل: سيتم لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لتحفيز صغار ومتوسطي الممولين الذين يحققون إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه.