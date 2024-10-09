مركز البحث بوزارة الدفاع ينفذ التجربة "مصر- 10" لمحاكاة إنقاذ عبارة تعرضت للغرق

كتب-محمد سامي:

نفَّذَ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة "مصر- 10" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية وعدد من ممثلي الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر المصري .

وتضمَّنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ عبارة تعرضت إلى الغرق؛ وعلى متنها (٢٥٠) فردًا من جنسيات مختلفة، أثناء إبحارها قبالة السواحل المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر؛ حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة من العبارة الجانحة بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وعلى الفور تم الدفع بطائرة من طراز (هل أوجستا) وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية إلى موقع الحدث؛ للتعامل الفوري مع الحادث باتباع كل إجراءات ونظم السلامة العالمية في مجال البحث والإنقاذ .

تأتى التجربة "مصر- 10" تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة؛ من خلال تنفيذ التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة للاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة في مواجهة كل المخاطر والأزمات التي قد تواجهه الدولة .