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المفتي يبحث مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة سبل تعزيز التعاون المشترك

06:31 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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    المفتي يبحث مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة سبل تعزيز التعاون المشترك (1)
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    المفتي يبحث مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة سبل تعزيز التعاون المشترك (2)

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الثلاثاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب المفتي خلال اللقاء عن شكره وتقديره للدكتور صالح الشيخ على الزيارة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودار الإفتاء المصرية في سبيل الوصول لأعلى درجات الحوكمة والتميز المؤسسي ودعم دار الإفتاء في تعزيز وصول الخدمات الشرعية للمستفتين وخدمة المجتمع بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي.

من جانبه، أشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدَور دار الإفتاء المصرية في نشر قيم الوسطية والتسامح والفتاوى المنضبطة، مؤكدًا أهمية دعم دار الإفتاء في مهمتها وتعزيز التعاون المشترك لتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف أن المتابع لمجهودات دار الإفتاء المتميزة والمتنوعة يجد أنها قد تخطت التقليدية حتى إنها تقدم العديد من الخدمات الإفتائية والمجتمعية مستفيدة في ذلك بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، وهو أمر يستحق الدعم والتقدير.

نظير عياد مفتي الجمهورية صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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