ياسر وهبة: منذ 51 عامًا نهضت مصر من بين الرماد وأعلنت سيناء مصرية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء ياسر وهبة، إنه منذ 51 عامًا نهضت مصر من بين الرماد، وأعلنت للعالم أن سيناء مصرية، وفي 6 ساعات عادت سيناء لمصر.

وأضاف وهبة خلال كلمته في تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالأسماعيلية، اليوم أن سيناء مصرية، ما نامت بها العيون، وما دام لدخيل بها لحصون، ولم تغب عنها شمس، ولم تغب عنها النجوم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.