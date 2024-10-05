68 صورة.. 4774 فرصة عمل متاحة في 96 شركة برواتب مجزية - التقديم خلال أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، وجود فرص عمل ووظائف جديدة متاحة للشباب بعدد من شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة.

وبحسب بيان "العمل"، يوجد 4774 فرصة عمل في 96 شركة قطاع خاص بـ 15 محافظة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة.

وشملت مميزات فرص العمل والوظائف الجديدة، رواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

موعد وطرق التقديم على فرص العمل الجديدة

يكون التقديم على فرص العمل الجديدة والوظائف المتاحة، خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، عن طريق التالي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

تخصصات فرص العمل

- أخصائي تسويق.

- مسؤول ائتمان.

- محاسبين.

- مسؤول شؤون إدارية.

- مدير مالي.

- مدير تسويق عقاري.

- مدرسين.

- أخصائي نظم معلومات.

- مشرف تنجيد.

- ليدي جارد – إناث.

- مشرف عام.

- مشرف موقع.

- شيف حلواني.

- كيميائي.

- أخصائي تمريض.

- أخصائي مشتريات.

- صيدلي.

- مساعد صيدلي.

- مدخل بيانات.

- بائعين.

- مساعد شيف.

- مقدم طلبات.

- أخصائي تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة.

- مهندس استشارات وتركيبات معدنية.

- مهندس سينيور مكتب تنفيذي.

- مشرفة أدوار.

- مشرفة باص.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرف إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

أماكن فرص العمل الجديدة

جاءت أماكن فرص العمل الجديدة والوظائف المتاحة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، وأسيوط.

وضمت نشرة التوظيف، مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.