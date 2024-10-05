توزيع 6 أطنان لحوم.. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف خلال أسبوع

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

شهدت وزارة الأوقاف نشاطًا مكثفًا خلال الفترة من السبت 28 سبتمبر إلى الجمعة 4 أكتوبر 2024.

وتضمنت الأنشطة الختام الرسمي لكتاب الشمائل المحمدية، وإقامة 7219 مقرأة قرآنية، و7565 مجلسًا لبرنامج "صحح قراءتك"، وافتتاح 25 مسجدًا، بالإضافة إلى توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحي.

الأنشطة الدعوية

- اختتمت الوزارة كتاب الشمائل المحمدية في المجلس الحديثي لكبار العلماء بمسجد الإمام الحسين.

- عقدت 7219 مقرأة قرآنية و7565 مجلسًا ضمن برنامج "صحح قراءتك".

- نفذت 4565 ندوة ثقافية وعلمية.

التضامن مع القضية الفلسطينية

أكد وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، خلال عدة لقاءات دعمه القوي للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا "الأزهري"، الأديان الثلاثة لتكون صوتًا واحدًا للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم صمود الفلسطينيين.

المشاركة في الفعاليات الدولية

- حضر الوزير اليوم الوطني لإندونيسيا كسفير شرف، مما يعكس العلاقات الدولية.

التعاون مع المؤسسات

- استقبل الوزير مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث سبل التعاون في تأهيل الأئمة والقيادات.

- ناقش مع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية سبل التعاون في بناء الإنسان المصري من خلال المبادرات المشتركة.

أنشطة اجتماعية

- وزعت الوزارة 3000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في ثلاث محافظات.

- تم توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحي على محافظات قنا والأقصر وأسوان.

الأنشطة القرآنية

- 7219 مقرأة قرآنية.

- 29 أمسية ابتهالية.

- 7565 مجلسًا لبرنامج "صحح قراءتك".

الأنشطة الدعوية

- 130 مجلس فقه وإقراء وإفتاء للواعظات.

- 1136 درسًا منهجيًا.

- 25079 مسجدًا ضمن البرنامج التثقيفي للأطفال.

عمارة المساجد

- افتتاح 25 مسجدًا، 19 منها إحلالًا وتجديدًا.

خدمة المجتمع

- توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحي و3000 شنطة سلع غذائية.