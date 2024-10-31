15 ألف للاقتصادي.. مصدر يكشف حصة تأشيرات الحج السياحي للعام الهجري 1446هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، عن إن حصة الحج السياحي 2025- 1446 هجريًا، ستكون كاملة 36 ألف تأشيرة.

وأضاف "عابد"، لمصراوي، أن حصة التأشيرات ستكون كما يلي:

الحج البري: 10 آلاف تأشيرة.

الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

الحج المميز والخمس نجوم: باقي التأشيرات.

وأوضح عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن موسم الحج لهذا العام سيشهد إجراءات وضوابط مشددة لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال المواسم السابقة.