15 ألف للاقتصادي.. مصدر يكشف حصة تأشيرات الحج السياحي للعام الهجري 1446هـ
10:56 م الخميس 31 أكتوبر 2024
كتب- محمد أبو بكر:
كشف محمد عابد عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، عن إن حصة الحج السياحي 2025- 1446 هجريًا، ستكون كاملة 36 ألف تأشيرة.
وأضاف "عابد"، لمصراوي، أن حصة التأشيرات ستكون كما يلي:
الحج البري: 10 آلاف تأشيرة.
الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.
الحج المميز والخمس نجوم: باقي التأشيرات.
وأوضح عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن موسم الحج لهذا العام سيشهد إجراءات وضوابط مشددة لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال المواسم السابقة.
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