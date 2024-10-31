منهم ذوي الهمم.. وزير العمل يُسلم عقود عمل للشباب بمحافظة جنوب سيناء

كتب- محمد أبو بكر:

سَلَّم محمد جبران، وزير العمل، خلال جولته اليوم الخميس في محافظة جنوب سيناء، 70 عقد من أصل 195 عقد عمل للشباب منهم 45 عقدًا لذوي همم من أبناء المحافظة.

جاء ذلك، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، بحضور اللواء خالد متولي، نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، واللواء الدكتور خالد مبارك، واللواء رماح السيد هاشم، رئيس مجلس المدينة، ووفاء نجاح، مدير مديرية العمل بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشاب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد "جبران"، ختام فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة عددٍ من الشركات والفنادق التي تعمل في مجال السياحة.

كما شهد وزير العمل، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بجنوب سيناء وشركة ساكنافتا للخدمات في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكد وزير العمل، خلال هذه الفعاليات، على جهود الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة وتقديم كل أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبها، أشارت مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء إلى تكثيف جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير فرص العمل وتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها المحافظة.

ورحب اللواء خالد متولي، نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، واللواء الدكتور خالد مبارك، بوزير العمل، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع مديرية العمل لتنفيذ الأهداف المشتركة والمشاركة في عملية التنمية المستمرة التي تشهدها جنوب سيناء.