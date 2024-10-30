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وزير المالية: مصر كانت تفتقر لنظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة

07:28 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أحمد كجوك وزير المالية

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه، والتي تضمنت حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أرباحها السنوية 15 مليون جنيه، حيث يُتوقع تطبيقها بداية من يناير 2025.

وأضاف "كجوك"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مصر كانت تفتقر إلى نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه المشروعات بهدف نموها واستفادتها من إمكانيات الدولة التمويلية وغيرها.

كما استعرض الوزير نظام الضريبة المبسطة الجديد، الذي يلغي ضرائب مثل الدمغة ورسم التنمية والأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن النظام الجديد يطبق ضريبة قطعية بمبلغ محدد على كل شريحة، مما يسهل على أصحاب المشاريع فهم التكاليف الضريبية المتوقعة دون تعقيدات.

وتابع: هناك تسهيلات جديدة أيضًا للشركات الناشئة في ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتاح لها دفع الضريبة أربع مرات في السنة بدلاً من الدفع الشهري، وتأسيس أي شركة جديدة سيبدأ وفقاً لهذا القانون، مع فتح آفاق جديدة لنمو هذه الشركات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

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