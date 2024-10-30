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بالمواعيد.. السكة الحديد: قيام ووقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل من الجمعة المقبلة

11:30 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
  • عرض 25 صورة
    وقوف القطارات المكيفة بمحطة بشتيل
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024 تقرر وقوف كافة القطارات المكيفة ( التالجو – VIP - الأسبانى المطور - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية ) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقاً لجداولها المقررة .

كما أشار البيان إلى أنه إعتباراً من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام و إنتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلاً من محطة القاهرة.

وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة قطارات صعيد مصر.

القطارات المكيفة محطة بشتيل الهيئة القومية لسكك حديد مصر
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