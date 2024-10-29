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تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعات موجة الأمطار وتحدد موعد ذروتها

12:54 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء خلال الفترة الحالية، في ظل وجود أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

وأضافت غانم، أنه بداية من يوم الجمعة المقبل من المتوقع أن نشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة حدوثها بداية من الجمعة، هي الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن نكون ذروة هذه الحالة السبت المقبل.

ونصحت غانم المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأوضحت أن الأيام المقبلة سيتم توضيح أماكن الأمطار بالتفصيل وشدتها المتوقعة على كل المناطق.

أمطار رياح غيوم الأرصاد الجوية درجات الحرارة سحب الأحوال الجوية
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