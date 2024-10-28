هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الصحة بمدغشقر

كتب - أحمد جمعة:

وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الصحة العامة بمدغشقر في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ لتكون إحدى المحطات المهمة على طريق جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.

وقع المذكرة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور Randriamanantany Zely Arivelo وزير الصحة العامة بمدغشقر.

بموجب تلك المذكرة وإطارها التنفيذي يعتزم الجانب الملاجشي الإعتماد المرجعي وفقا للقواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، على القرارات التنظيمية الصادرة عن الجانب المصري ممثلًا بهيئة الدواء المصرية، مما ييسر الطريق أمام تسجيل الدواء المصري بالسوق الملاجشية، ويعزز من فرص نفاذه بالسوق الأفريقية، بالإضافة إلى شروع الجانبين في تنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرات والدورات التدريبية الافتراضية أو الحضورية.

وعلى هامش الفعالية، أكد الغمراوي، أهمية تلك المذكرة المُوقعة مع وزارة الصحة بمدغشقر، حيث تمثل رؤية مشتركة والتزام نحو تعزيز صحة المواطنين بالقارة الأفريقية، كما أعرب عن أمله في أن تمثل المذكرة أساسًا متينا للتعاون المشترك والمستمر في صالح البلدين.

فيما أعرب وزير الصحة الملاجشي عن سعادته بهذا التعاون المنفتح على أفاق واسعة من الشراكات الإستراتيجية بالمجال الدوائي استنادًا إلى القدرات الصناعية الدوائية الضخمة التي تمتلكها مصر، مما يجعلها قادرة على تلبية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطن الملاجشي. كما أكد تطلعه إلى مزيد من الشراكات بين الجانبين بمجالات شتى.