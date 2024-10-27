71.5 مليون خدمة.. ماذا قدمت مبادرة "بداية" حتى الآن؟

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" منذ انطلاقها إلى 71 مليونا و475 ألفا و812 خدمة.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، قدمت المبادرة 8 ملايين و776 ألف و993 خدمة، حيث استفادت 36 ألفا و49 سيدة من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة، عبر 231 خدمة ونشاط. كما تم توزيع 5.5 طن من اللحوم والسلع التموينية، وصلت إلى 5 آلاف و507 أسر، علاوة على تنظيم 53 قافلة مجتمعية شاملة استفاد منها 56 ألف و839 مواطناً، إضافة إلى 77 ندوة توعوية وعلمية وثقافية لجميع الفئات، حضرها 1,925 مشاركاً.

وبحسب بيان، شملت فعاليات المبادرة خلال الأيام الأربعة الماضية تقديم 195 ألفا و740 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتنفيذ 36 فعالية ونشاط، تضمنت جولات إرشادية وبرامج توعوية تشمل ندوات ومحاضرات وأنشطة فنية عن المتاحف والمناطق الأثرية، لتعزيز الوعي الأثري لدى 3,545 مواطناً. كما نفذت حملات للتوعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، من خلال الرائدات الاجتماعيات، حيث استفاد منها 441 ألفا و661 مواطناً.

وقدمت "بداية" مساعدات اجتماعية وتعليمية ومنح زواج وتعويضات لـ66 ألفا و957 مواطناً، ووزعت سلال غذائية ووجبات ساخنة على 490 أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توزيع 1,785 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وقدمت خدمات تأهيلية من خلال مؤسسات لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ6,661 مواطناً، ووزعت بطاقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لـ64,034 مستفيداً، كما استفادت 35,031 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.

ونفذت "بداية" حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي لـ24,113 شاباً وشابة، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية لـ7 ملايين و159 ألف مواطن، تتضمن خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات لمتابعة الحمل ونمو الطفل، من خلال 45 قافلة طبية.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 995 فعالية ثقافية متنوعة بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية، استفاد منها نحو 150 ألفا و657 مواطناً، وفتح 37 فصل محو أمية استفاد منه 525 مواطناً، وقوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية استفاد منها 86 مواطناً في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تمويل 4,425 مشروعاً متوسطاً وصغيراً ومتناهي الصغر للشباب والأسر الأكثر احتياجاً، وتنظيم ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 5,040 مستفيداً.

ونظمت المبادرة 100 ندوة لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات الرقمية والأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي المتغير، وزيادة الوعي البيئي، وتدوير المخلفات بأنواعها والاستفادة منها لتمكين المرأة اقتصادياً، وتهيئة المقبلين على الزواج، استفاد منها 4,071 مواطناً. كما قدمت 321 ألفا و583 خدمة بيطرية، شملت خدمات التجريع والرش وحملات التحصين والرعاية التناسلية، وعلاج الدواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية، إضافة إلى 23 ورشة تفاعلية لرفع وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه، بمشاركة 508 مستفيدين.

ونفذت مبادرة "بداية" أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي "مودة" للمقبلين على الزواج، استفاد منها 3,635 متدرباً. كما كثفت المبادرة تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية من خلال الوحدات المتنقلة، وبلغت هذه الخدمات 5,416 خدمة في مختلف المحافظات. بالإضافة إلى تنظيم 21 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية، وكذلك التوعية بحقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصري، بمشاركة 1,079 من العاملين في المنشآت المختلفة بالقطاع العام، وتقديم دورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة إنجليزية لـ265 متدرباً في مختلف المحافظات، وتوفير فرص عمل لأبناء جنوب سيناء للعمل بالمنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ لـ283 مواطناً.