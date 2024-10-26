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برودة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

08:01 ص السبت 26 أكتوبر 2024
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    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، بداية من اليوم السبت حتى الخميس 31 أكتوبر.

وذكرت الأرصاد، في بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

وتوقعت "الهيئة"، أن يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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