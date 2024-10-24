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التطبيق في هذا الموعد.. إعفاء الكنديين من الحصول على تأشيرة دخول لمصر

08:01 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

غرفة شركات السياحة

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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن إعفاء المواطنين الكنديين اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى مصر.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم منح المواطنين الكنديين تأشيرات دخول اضطرارية بمنافذ الوصول، وسيتم السماح لهم بحصولهم على التأشيرة الإلكترونية من الموقع المخصص لذلك.

وأوضح، أن ذلك جاء وفق كتاب وزارة السياحة والآثار بخصوص كتاب السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والذي عممته غرفة شركات السياحة على كافة الشركات بعد إرسال وزارة السياحة خطاب لها.

غرفة شركات السياحة المواطنين الكنديين الحصول على تأشيرة دخول لمصر التأشيرة الإلكترونية وزارة السياحة والآثار
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