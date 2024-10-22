وزير التعليم: إنشاء 15 ألف فصل سنويًا لتقليل الكثافات

كتب- محمد نصار:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم وضع حلول مستدامة لحل أزمة كثافات الفصول عبر إنشاء من 10 لـ 15 ألف فصل سنويًا.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير بالجلسة العامة للبرلمان، التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات.

واستعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، حتى يمكن الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن من بين هذه الإجراءات، نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية.

كما تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة.