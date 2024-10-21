وزير الكهرباء يبحث مع سفير إيطاليا مشروع الربط الكهربائي

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جزءا كبيرا من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تأتي من إيطاليا، وفي هذا الإطار تم التأكيد على المخطط الزمني في ظل الالتزام بدخول المشروع الخدمة مطلع الصيف المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع سفير إيطاليا لدى القاهرة ميكيلي كوراني، والمستشار جوزيبي باباليا رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروع الربط الكهربائي المصري الإيطالي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الإيطالي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين إيطاليا، لاسيما في مجال المهمات الكهربائية وخاصة التي تتعلق بخط الربط الكهربائي المصري السعودي.

وتم بحث آلية توفير الدعم الحكومي من جانب الدولتين للإسراع فى مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا وإمكانية مشاركة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة في إطار تنفيذ مشروع الربط بين الشبكة الكهربائية في البلدين.

وأشار عصمت إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة في إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، وكذلك مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأكد استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي والعمل على جذب المزيد من الشركات الإيطالية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، ومشروع الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا والذي يتم عبر مصر وإيطاليا بواسطة القطاع الخاص في البلدين وضرورة توفير الدعم الحكومي اللازم للشركات القائمة على المشروع.

من جانبه، أشار السفير الإيطالي إلى الإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مؤكدا استمرار العمل والتعاون وتوفير الدعم اللازم لمشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين الإيطاليين على ضخ استثمارات جديدة بمصر فى ظل الاجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في شتى المجالات.