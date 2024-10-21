إعلان

رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي يزور الجامع الأزهر - صور

04:07 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي يزور الجامع الأزهر (4)
  • عرض 4 صورة
    رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي يزور الجامع الأزهر (3)
  • عرض 4 صورة
    رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي يزور الجامع الأزهر (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قام محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ظهر الاثنين، بزيارة ميدانية إلى الجامع الأزهر، واستقبله الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعاظ، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ورحب الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، برئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي والوفد المرافق له، وقدم عرضًا شاملًا لتاريخ الجامع الأزهر، حيث أشار إلى تأسيسه في عام 972 م، ليكون منارة للعلم والمعرفة، كما استعرض دور الأزهر في نشر العلم الشرعي والتصدي للفكر المتطرف وغلق الباب أمام التيارات الفكرية المتشددة، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا على أن الأزهر يعمل على تعزيز قيم التسامح والوسطية بين الشعوب، كما أشار مدير الجامع الأزهر، إلى الأنشطة التعليمية والثقافية التي يقدمها الرواق الأزهري، بما في ذلك أروقة القرآن الكريم والقراءات ورواق العلوم الشرعية والعربية وملتقيات الطفل والمرأة والملتقى الفكري والفقهي، وفي إطار الاهتمام بالطلاب من مختلف الجنسيات، أطلق الرواق الأزهري البرنامج العلمي النوعي للوافدين الذي يخدم أكثر من 3500 طالب وافد.

وخلال جولته بالجامع الأزهر، أبدى المبارك، إعجابه الشديد بعمارته الفريدة، حيث يعتبر الجامع الأزهر مثالًا حيًّا للفن المعماري الإسلامي، وقد تجول في أروقة الجامع متأملًا التفاصيل المعمارية الرائعة والزخارف الدقيقة التي تزين جدران وأقواس الجامع، وأشاد بالتصميم الفريد الأصيل الذي يعكس تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من ألف عام، مشيرًا إلى أن زيارة الجامع الأزهر تعد خطوة مهمة وتجربة فريدة تعكس عمق الحضارة الإسلامية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه الجامع الأزهر في نشر العلوم الشرعية وتعزيز القيم الإنسانية.

رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي الجامع الأزهر محمد خليفة المبارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر لتدريب الخريجين على أعمال المساحة مجانًا

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

قريباً.. برنامج عمرة شامل للمصريين دون الحاجة إلى شركات السياحة
* رئيس لجنة الخطة والموازنة: أتوقع علاوة وزيادة أجور للموظفين قريبا
أسعار وأماكن.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الطرح الجديد لـ"سكن لكل المصريين 5"